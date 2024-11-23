美調整核威懾戰略　稱對手構成挑戰

美國國防部周四（21日）宣布調整核威懾戰略，理由是多個核武國家對手，對美國及其盟友和夥伴的安全構成挑戰。

國防部上周五（15日）向國會提交核武部署戰略報告，描述指導方針的變化並解釋潛在對手核武庫增長、現代化和日益多樣化帶來的新威懾挑戰。報告闡明，美國要制訂同時威脅多個核武對手的計劃，在可行情況下整合非核能力以支援核威懾任務，強調規劃回應有限核打擊或非核戰略攻擊時危機升級管理的重要性，並允許與盟友和合作夥伴更深入協商、協調和綜合規劃，加強延伸威懾承諾。報告承認，單靠威懾不能解決戰略危險，軍備控制、降低風險和核不擴散也發揮不可或缺作用。

國防部已與能源部轄下的國家核安全局合作採取步驟部署能力，從而加強核威懾與彈性，並降低核武現代化計劃的風險，包括研製新一代空投重力核彈B61-13，以及加強俄亥俄級核潛艇的戰備狀態。

美國國防部副助理部長約翰遜（Richard Johnson）稱，隨着安全環境演變，考慮到中國和俄羅斯等國核能力增強，以及明年2月後核軍控協議可能從缺，美國可能需要修改2022年的核態勢評估，以維持實現核威懾的能力。約翰遜強調核威懾基本邏輯仍然健全，美國依然致力於安全、可靠核威懾。