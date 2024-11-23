廣東移民後裔黃之瀚　獲任命為美國副國安顧問

美國總統當選人特朗普周五（22日）公布更多國家安全團隊任命，分別任命廣東華人移民後裔黃之瀚（Alex Wong）為總統助理兼白宮首席副國家安全顧問，以及戈爾卡（Sebastian Gorka）為總統副助理兼反恐事務高級主管。二人均曾在第一屆特朗普政府任職，如今再獲延攬。

38歲的黃之瀚出生於紐約市一個廣東華人移民家庭，先後從賓夕凡尼亞大學取得英語文學和法語學士，並從哈佛法學院取得法律博士學位。他曾於華盛頓一間國際律師行執業，從事貿易與合規等範疇，2007至2009年任美國國務院伊拉克法治顧問。2012年美國總統選舉，他參與羅姆尼的競選團隊，擔任外交與法律政策總監，其後成為參議員柯頓的外交政策和法律顧問。在首屆特朗普政府中，他先後擔任美國對北韓副特別代表，以及負責東亞和太平洋事務的副助理國務卿。

特朗普發聲明指，黃之瀚在任內協調安排他與北韓領袖金正恩的峰會，並領導國務院落實自由開放的印太戰略。候任國家安全顧問沃爾茲在社交平台「X」發文指，很高興黃之瀚加入國家安全委員會，他在特朗普第一個任期內取得良好成果，幫助與金正恩進行歷史性的峰會談判，穩定了關係，他將在維護美國安全方面發揮重要作用。

至於戈爾卡，特朗普指對方從2015年起便一直是美國優先議程和「讓美國再次偉大」運動的倡導者，在首屆特朗普政府出任策略師。特朗普特別提到，戈爾卡在英國出生，是合法移民美國，在國家安全領域有逾30年經驗。