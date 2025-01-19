特朗普啟程準備出席就職禮　華盛頓數千示威者抗議

美國候任總統特朗普將於周一（20日）將宣誓就職，他上周六（18日）從佛羅里達州海湖莊園寓所，啟程前往華盛頓準備出席就職禮，夫人梅拉妮亞和兒子巴倫同行。與此同時，數千名示威者走上華盛頓街頭，抗議特朗普在部分議題的立場。

特朗普就職禮的大部分計劃仍在進行中，上周五（17日）已宣布因應天氣寒冷危險，活動移至室內舉行。特朗普表示，周一重返白宮後可能於本周到訪加州洛杉磯，視察山火造成的損失；並稱本來想上周五前往，但最終決定等到就職禮後出發。他又預告上任首日簽署多份行政命令，數量將破紀錄，亦會很快展開大規模驅逐非法移民的行動。他另要求以色列總理內塔尼亞胡「繼續做必須做的事」，警告不要破壞與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的停火協議。

多個民權與社會團體聯合發起大規模示威，抗議特朗普在墮胎權、氣候變化、防止槍支暴力、移民權益等議題上的立場。示威者上周六在華盛頓市中心的3個公園集結，隨後會合成一支遊行隊伍，步行至林肯紀念堂並舉行集會，一邊舉起標語橫額，一邊高呼口號。有示威者直言對特朗普再次上台感到恐懼和憤怒，認為太多人在投票時違背自己的利益。除了華盛頓，紐約等城市亦有類似的抗議活動。