俄羅斯國防部上周五（17日）表示，俄軍已收復庫爾斯克州801平方公里失地，佔烏軍1,268平方公里佔領區的63%，過去兩周收復4個定居點。國防部稱俄軍正在庫爾斯克四面八方推進，雖然烏軍抽調許多預備隊增援，但仍然損失慘重，並從佔領區撤退。

俄軍北部集群奪回亞歷山德卡、萊昂尼多沃、魯斯科耶波雷奇諾耶及克魯格倫科耶定居點。在攻勢作戰中，俄空降軍第7空降師、第76空降師、第83空降旅、第155海軍步兵旅（太平洋艦隊）、第810海軍步兵旅（黑海艦隊）及第1427摩托化步兵團表現凸出。烏軍在貝丁農場方向反攻受挫，損失慘重下退回出發陣地。截至上周五，烏軍在庫爾斯克方向損失逾5.6萬人及570多件軍事裝備，包括40輛坦克；213輛步兵戰車和其他裝甲車；91門火炮和迫擊炮；超過210輛汽車。

俄羅斯塔斯社援引執法部門消息指，丹麥F16戰機教官漢森（Jepp Hansen）在烏克蘭第聶伯羅州克里維里赫訓練中心死於導彈攻擊。《俄羅斯報》較早時報道，俄軍發射伊斯坎德爾短程彈道導彈，擊中一座由已關閉大學改建而成的軍營，4層高建築物上半部幾乎全毀，外牆嚴重受損。