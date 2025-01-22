佩通坦擬下月初訪華　冀王星事件恢復華客信心

內地演員王星在泰國被綁架到緬甸詐騙園區近來成為焦點，泰國旅遊業更因而遭遇明顯衝擊，華客春節遊泰國傳出退票潮。泰國旅遊與體育部部長索拉翁（Sorawong Thienthong）周二（21日）透露，泰國總理佩通坦計劃下月初訪華，致力恢復中國遊客對泰國的信心。

索拉翁周二發表聲明指，泰方通過媒體發布的訊息未能有效傳遞給中國遊客，泰國旅遊局在中國的辦公室正積極工作，恢復華客對泰國的信心，並計劃成立戰時指揮中心打擊假資訊，解決關於謠言、負面形象等問題。他提到，周一（20日）單日有約2.2萬名華客訪泰，高於日平均數，希望今年吸引900萬華客來訪，比去年增加35%。索拉翁另與中國駐泰大使對話，對方承諾協助與華客溝通。

泰國酒店協會數據顯示，本月中國遊客在泰酒店預訂的房晚取消量為4,572個，其中曼谷酒店有2,001個房晚被取消；對泰國安全的擔憂也影響其他海外市場，有7,856個房晚被取消。泰國旅遊委員會指出，安全擔憂不僅影響中國市場，也影響更廣泛層面的亞洲遊客，他們對安全問題比西方更敏感。該委員會日前提議與泰中旅遊協會合作，針對旅遊經營者制定「中國友好」標準，一份保證符合安全標準、涉約200間旅遊公司的名單獲批。

瀾湄執法合作中心周二在雲南昆明召開瀾湄執法安全合作高官會，柬、中、老、緬、泰、越6國代表一致表示將加強全方位合作，開展專項行動，採取強有力措施，堅決打擊電訊網絡詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困者，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐窩點，為瀾湄人民安心往來提供安全環境，維護瀾湄國家交往合作的良好秩序。