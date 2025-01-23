前蘇聯科考站南極失蹤　逾卅年後重現

內媒周三（22日）報道，來自江蘇的南極探險隊員陳中原近日發文，分享自己在第41次南極之行期間，親眼目擊已失蹤30多年的前蘇聯科考站重見天日的過程，至今其心情仍然激動。網民紛紛大讚此事似科幻小說和電影一般不可思議。陳中原所屬的探險隊向英國斯科特極地研究中心（SPRI）發送相關資料，近日獲回信證實，他們發現的確實是1986年失蹤的前蘇聯科考站。

陳中原此行在海神號遊輪為探險隊擔任同聲傳譯員。本月9日上午，遊輪圍繞南極海域的全球最大冰山A23a外側航行時，陳中原忽然發現海面漂浮多個生銹油桶，桶身帶有編號，冰山中更冰封了排列整齊的油桶，顯然絕非海洋垃圾，令人好奇來源。

探險隊查到1986年10月隨A23a由冰架分離，其上的前蘇聯南極科考站德魯日納亞1號站（Druzhnaya 1）被搶救出重要物資後，就遺落在冰山中，30多年來未曾現世，或因近年冰山移動而重現。曾在站內工作的前蘇聯科考人員確認，漂浮油桶屬於該科考站。

陳中原曾5次到北極和41次到南極，他形容今次是在極地遇到無數次要屏住呼吸的瞬間之一，此前包括見過攝人心魄的冰川美景、喝過萬年冰川水等。這些體驗是陳中原用國內穩定工作機會來換。雖然在極地不但要做好翻譯工作，同時也要學懂駕駛衝鋒舟、看航海圖、打繩結等實戰技能，並學習海洋生物、歷史、地理、攝影等各種知識，但他表示不後悔，樂意走出舒適區探險，與冰川企鵝為伴。