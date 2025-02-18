愛爾蘭總理會見王毅　中方願拓展高水平合作

愛爾蘭總理馬丁周一（17日）在都柏林會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅指，中方讚賞愛方奉行積極務實友好的對華政策，願同愛爾蘭一道，落實好兩國領導人共識，鞏固高水平互信，拓展高水平合作，推動中愛互利互惠合作做大做強、走深走實，實現共同發展繁榮。

王毅指，事實證明，中愛互惠戰略夥伴關係符合各自國家利益，為兩國人民帶來福祉；當前，中國正致力於進一步全面深化改革，加快推進中國式現代化，建設更高水平開放型經濟，這將為包括愛爾蘭在內的各國帶來新機遇。

王毅表示，中國和愛爾蘭都是多邊主義、自由貿易的堅定維護者。當前形勢下，中方願同愛方、歐方本着平等和相互尊重精神，秉持開放包容、合作共贏理念，加強對話，增進互信，妥處分歧，做多極化進程中的建設性力量，為維護世界和平穩定發展而共同努力。

馬丁表示，愛中兩國傳統友好，相互尊重、相互信任，雙邊關係強勁有力，愛方高度重視並珍視對華關係，願同中方發展更緊密的夥伴關係，將繼續堅守一個中國政策。當前單邊和保護主義擡頭，愛方願同中方一道堅持多邊主義、支持自由貿易，維護產供鏈穩定，致力於通過對話解決分歧爭端。愛方願為促進歐中對話合作發揮建設性作用。