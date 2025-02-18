以軍將在撤軍期限結束後　繼續駐留黎南

以色列媒體周一（17日）援引一名以色列官員的話報道，以軍將在周二（18日）撤軍期限到期後，繼續駐留黎巴嫩南部5個據點。

不願透露姓名的官員表示，以方這一決定已與美國方面進行協調。他強調，以色列將繼續嚴格執行以黎停火協議。以色列多個媒體上周三（12日）報道，以色列正尋求再次推遲從黎巴嫩南部撤軍。同一天，黎巴嫩總統奧恩表示，以軍必須按期完全撤出黎領土。黎國民議會議長貝里上周五（14日）表示，黎巴嫩明確拒絕美國提出的允許以色列在2月18日從黎南部部分村莊撤離但仍保留5個據點的要求。

以軍連日來持續對黎南地區發起軍事行動。黎巴嫩真主黨無人機部隊負責人上周六（15日）在以軍空襲中身亡。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯行動部門在黎巴嫩的負責人沙欣周一（17日）在以軍空襲中喪生。

黎以停火協議於2024年11月27日生效。根據協議，以軍應在60天內、即2025年1月26日之前逐步撤出黎南部。今年1月24日，以方以黎方未全面執行停火協議為由要求推遲撤離。隨後，停火協議的撤軍期限被延長至2月18日。