美斷供情報數據　烏高機動多管火箭系統成廢鐵

美國中斷與烏克蘭共享情報，政策轉變導致烏軍缺乏關鍵情報支援。《華盛頓郵報》周三（5日）報道，烏軍接收的美援M142高機動多管火箭系統（HIMARS）失去遠程精確打擊能力。

一名匿名烏軍軍官透露，大約過去一個月至少有一個HIMARS作戰單位，無法從美國獲得距離接觸線約64公里以外的打擊目標坐標，標誌美烏遠程打擊情報信息分享機制已暫停。共享情報突然受限將令俄軍得以重整，可更靠近前線補給，從而加快攻擊行動。英國雜誌《經濟學人》駐基輔記者卡羅爾（Oliver Carroll）在社交平台X披露，美烏情報數據共享機制已於基輔時間周三下午2時暫停，烏軍作戰單位無法再獲得遠程打擊所需的實時戰場情報信息。

英國《每日郵報》指，美國單方面取消烏克蘭獲得最高級別情報許可，還影響英國政府通訊總部及軍情六處（MI6）等情報機構。英國情報機構和軍事單位收到明確指令，禁止與烏克蘭分享來自美國的軍事情報。美國國防部發言人證實，東岸時間周一晚上6時收到暫停向烏克蘭提供一切援助的命令，包括付運途中的武器。