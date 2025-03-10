烏缺乏情報節節敗退　無力遠程打擊俄軍陣地

越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的烏克蘭部隊近日節節敗退，面臨被俄軍全面圍困的危機。美媒引述西方和烏克蘭官員指，美國最近停止與烏克蘭分享情報嚴重削弱烏軍國防能力，導致大規劃人員傷亡和領土損失，特別是在庫爾斯克。美國官員周日（9日）則指，無迹象表明終止情報共享直接導致俄羅斯近日的大規模攻勢。

有官只聲稱，缺乏美國情報直接導致數百名烏克蘭人死亡，最大問題是士氣，因為烏軍無法有效使用西方提供的一些強大武器。除了影響烏軍在庫爾斯克的戰況，烏克蘭亦失去追蹤俄羅斯轟炸機和戰機的能力，容易遭受突襲，同時削弱烏克蘭對俄羅斯軍事陣地發動遠程和中程打擊的能力，這些行動均高度依賴美國偵察數據提供的精確目標資訊。

聯合國烏克蘭人權監察團指出，美國上周停止提供軍備和情報後，俄羅斯加強對烏克蘭的攻擊，上周五（7日）是今年最多平民死亡的一天。美國官員稱，俄軍的大規模攻擊很可能在美國終止援助前就策劃好，美國仍然與烏克蘭分享防禦情報，只是無提供針對俄羅斯打擊目標的資訊。