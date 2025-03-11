謝鋒斥美關稅戰損人害己　 禁限投資如同殺雞取卵

中國駐美國大使謝鋒周一（10日）在一個媒體對話會上強調，目前中美關係面臨嚴峻挑戰，打關稅戰、貿易戰損人更害己，禁限投資如同殺雞取卵，「以台制華」只會引火燒身。

謝鋒當日應邀向「春天裏的中國」全球對話會美國專場致詞，指出面對經濟全球化遭遇逆風和回頭浪，中國始終堅持對外開放不動搖，持續擴大制度型開放、自主開放和單邊開放。日前發布《2025年穩外資行動方案》提出20條措施，《政府工作報告》又提出加大穩外貿政策力度，大力鼓勵外商投資，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，充分體現以開放合作為世界發展賦能的誠意與擔當。他提到，中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，去年新設立外商投資企業增長9.9%，今年1月英國、南韓、荷蘭對華投資增長324%、104%、76%，顯示「外資撤離中國論」宣告破產，「中國大市場是必選項」深入人心。

謝鋒表示，中國的發展、進步、繁榮是中國人民用汗水拚出來的，任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐。他認為，美方應改弦易轍，回到對話合作的正確道路上來，與中方相向而行，本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，爭取中美關係實現穩定、健康、可持續發展。