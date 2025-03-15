降低對美貿易依賴 　發改委：加關稅影響不大

國家發改委宏觀經濟研究院副院長郭春麗周五（14日）在北京出席中國記協新聞茶座活動時表示，綜合國家發展態勢和支持政策等，相信經濟增長目標有基礎、有支撐，預計今年內地居民消費將顯著回升。她又認為美國關稅戰對中國經濟影響不大，強調中國已降低對美貿易的依賴程度，財政政策亦留有空間，可應對外部環境衝擊。

郭春麗此次以「高質量發展引領經濟新航程」為主題分享，針對美國加徵關稅方面，海關總署數據顯示去年前11個月，內地進出口貿易中美國所佔比重已降至11.2%，創下2001年中國加入世貿組織以來新低。從美國總統特朗普2018年首個任期發起貿易戰以來，中國已降低對美貿易依賴，未來將進一步推動出口多元化，擴大對東盟、歐盟及一帶一路國家出口。

郭春麗又表示，內地一攬子促消費政策效應正在顯現，提振資本市場和房地產政策取得初步成效，股市、樓市出現明顯回升趨勢，有利穩定資產價格，提升居民消費欲望。內地正實施「兩新」工作，對手機等數碼產品進行購新補貼，並加大對家庭消費品的換新支援。郭春麗指出，大類消費在中國主要是房地產、汽車、家庭裝修等，家裝等地產後周期消費將觸底回升。