涉造假抹黑華廠聘童工　法電視台被批違背職業操守

法國電視2台一檔節目日前報道中國代工企業時，被指誘導一名暑假期間陪伴母親在服裝加工廠工作的12歲女童示範縫扣子，以此證明工廠聘用童工，涉嫌造假。內地官媒周日（16日）指摘，該節目報道中國工廠時公然違背職業操守，以「坑蒙拐騙」手段，與反華分子勾結上演充斥謊言的鬧劇。

據內地官媒報道，上述名為「金錢調查」的商業類欄目安排兩名法國女記者化身「美食博主」在山東「探店」，潛入該服裝加工廠車間「暗訪」。除了誘導女童為她們演示縫扣子，兩人又網上找到工廠招工影片，將其中帶有方言口音的「全勤獎」和「超天數獎」故意說成「新疆」和「朝鮮」。探訪另一工廠時，兩人詢問工作人員新疆是否有很多棉花，得到肯定答覆後，便攻擊該廠使用新疆棉。

由於節目中使用的偷拍影片並未完全消去採訪原聲，很多觀眾識破其移花接木式的造謠，節目一播出即在網上惹來嘲諷與奚落。中國工廠員工指摘，該節目根本不是事實，是有目的性的抹黑。片中女童的母親亦澄清，孩子暑假在家無人照顧，才將她帶到車間，沒想到工廠被說成聘用童工。