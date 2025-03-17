歐盟擬建軍事情報衞星網絡　減少依賴美國

美國總統特朗普重回白宮後，歐盟加快尋求戰略自主。歐盟委員會國防和太空事務專員庫比柳斯（Andrius Kubilius）近日透露，歐盟正探索建立新的軍事情報衞星網絡，減少依賴美國。

庫比柳斯表示，鑑於地緣政治局勢變化，歐盟委員會正在考慮擴展衞星能力，提升地理空間情報支持水平，增強安全保障。新衞星網絡將用於偵測威脅，如軍隊調動等，並協調軍事行動。相關討論才剛剛開始，歐盟需要一個能夠補充現有導航和地球觀測計劃的衞星網絡。歐盟現有的地球觀測項目「哥白尼計劃」約每24小時才生成一次圖像，希望新項目能夠比「哥白尼計劃」更頻繁更新。庫比柳斯稱，目前最好的商業衞星系統可每30分鐘更新一次目標和軍事部署信息。

庫比柳斯承認耗資巨大，且建設周期較長，所以將詢問歐盟成員國是否希望采用臨時商業方案。歐盟正開發一個名為IRIS²的多軌道衞星網絡，將由272顆近地軌道衞星和18顆中圓地球軌道衞星組成，旨在為歐盟及其成員國提供安全通信服務，並為歐洲公民、私營公司和政府機構提供寬頻連接，預計2030年初開始投入使用。此外，庫比柳斯指出，歐盟在空運、空中加油、空中預警和控制過於依賴美國。