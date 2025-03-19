兩太空人滯留ISS達9個月　乘龍飛船返抵地球

美國太空人威廉斯（Suni Williams）及威爾莫（Barry Butch Wilmore）滯留國際太空站（ISS）長達9個月後，在美國東部時間周二（18日）傍晚乘坐美國太空探索科技公司（SpaceX）龍飛船太空艙返回地球。太空艙着陸佛羅里達海岸附近，按照太空人返回地球的既定流程，兩人將在德州休斯敦詹森太空中心接受數天健康檢查，確認無大礙即可回家與家人團聚。

威廉斯、威爾莫及另外兩名美國太空人黑格（Nick Hague）、戈爾布諾夫（Alexander Gorbunov）乘坐太空艙，在美東時間周二凌晨1時05分（香港時間周二下午1時05分）脫離ISS，開始為期17小時重返地球之旅。太空艙於美東時間周二下午5時45分（香港時間周三上午5時45分）進入地球大氣層，並張開降落傘減速，最終安全着陸，由搜救團隊把太空艙吊出水面。

4名太空人由救援人員協助出艙並扶上擔架時，威廉斯及威爾莫微笑向鏡頭揮手。他們將乘坐美國太空總署（NASA）專機飛往德州體檢。在太空長時間生活可能對人體產生多方面影響，包括肌肉萎縮、視力受損等。為了讓太空人重新適應地球環境，NASA準備了至少45日復健訓練和物理治療。實際上，人類在太空單次停留最長時間紀錄是由俄羅斯太空人波利亞科夫（Valeri Polyakov）創下，他在1994至1995年間在和平號太空站度過了438天，至今無人能夠打破這項紀錄。

去年6月，威廉斯及威爾莫乘坐 美國飛機製造商波音公司的載人太空船星際線抵達ISS，原定執行8天任務後返回地球，惟星際線因推進系統故障，無法載人返回，兩人被迫等待下次例行人員輪換才能返回地球，最終在ISS度過286天。期間，兩人會在跑步機等常規鍛煉以保持骨骼和肌肉強度，今年1月甚至一起執行太空漫步；在航天機構定期通過貨運任務向ISS補給食物、水和氧氣下，他們更可享用聖誕節大餐，並通過電郵和電話與家人聯絡。