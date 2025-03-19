約翰．甘迺迪遇刺紀錄公開　專家料無關鍵證據

美國國家檔案和記錄管理局周二（18日）公開已故前總統約翰·甘迺迪1963年遇刺案更多文件紀錄，但當年參與政府審查遇刺案文件的專家相信，無迹象表明新公開文件包含任何關鍵證據。

國家情報總監加巴德發表聲明稱，計劃公開文件包約8萬頁之前保密的紀錄，未經任何刪減。國家檔案和記錄管理局於當地周二傍晚先公開1,123份、共3.2萬頁文件，到晚上再公開1,059份、共3.14萬頁文件。加巴德解釋，部分文件仍因法院或大陪審團的保密規定而封存，以及受國內稅收法典約束，發布前必須先解除限制，國家檔案和記錄管理局正與司法部合作加快公布有關紀錄。

聯邦政府於1990年代曾成立暗殺記錄審查委員會，重新審查與約翰．甘迺迪遇刺案紀錄，委員會副主任薩莫盧克（Tom Samoluk）指如果有任何證據能夠觸及事件核心，委員會當年早已公布，他認為無證據足以改變目前關於約翰．甘迺迪遇刺事件結論，即槍手奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald）刺殺約翰．甘迺迪。