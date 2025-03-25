誤將記者加入通訊群組　白宮承認外洩也門作戰情報

美國白宮周一（24日）承認，特朗普政府的幾名高級官員使用一款非機密聊天應用程序討論了高度敏感的軍事計劃，其中無意添加了一名記者進入群組，這一事態迅速引起國家安全機構的批評。

《大西洋月刊》報道稱，其主編戈德伯格被意外添加到特朗普國家安全團隊策劃襲擊也門的群聊中。戈德伯格的文章詳細介紹了在3月15日針對也門青年運動武裝分子的軍事行動前發生的激烈政策討論。戈德伯格稱，他被美國國家安全顧問沃爾茲加進了加密訊息平台Signal上的群聊，其他參與者包括副總統萬斯、國防部長海格塞斯和中央情報局局長拉特克利夫。

《大西洋月刊》周一刊登了一篇名為《特朗普政府無意中給我發了戰爭計劃的短訊》的文章。文中提到，在東部時間3月15日下午美國正在轟炸也門各地的青年運動目標。然而，在第一顆炸彈爆炸前兩小時，記者知道襲擊可能會到來。原因是國防部長海格塞斯在上午11時44分給記者發了戰爭計劃的短訊。該計劃包括有關武器包裝、目標和時間的準確訊息。

美國白宮國家安全委員會發言人表示，戈德伯格在一份特別報告中披露的消息線索似乎是真實的，政府官員正在審查一個無意中被添加到群聊中的號碼。

美國總統特朗普周一在白宮記者會上表示，關於青年運動武裝情報的洩露不可能造成影響，因為襲擊非常成功。此外，白宮新聞秘書萊維特稱，特朗普表示將繼續對沃爾茲和國家安全團隊極度信任。