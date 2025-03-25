美攻擊全球手機用戶　華促停惡意活動

中國網絡安全產業聯盟周二（25日）發布《美情報機構針對全球移動智能終端實施的監聽竊密活動》報告，內容提到美國情報機構無差別攻擊全球手機用戶，包括竊取iPhone用戶手機數據等。中國外交部發言人郭嘉昆周二批評，美國在全球資訊設備產品中預設後門，服務於自身網絡攻擊行為，相信報告有助國際社會認清美方真實面目。

上述報告分成11個章節，詳細披露美方情報機構針對全球移動智能終端及通訊體系，構建全方位攻擊滲透能力。報告批評，從SIM卡、固件、作業系統等網絡產品，到數據線、WiFi、藍牙、GPS等數據接口，再到大型互聯網及數據中心，以至整個移動產業生態體系，美方大肆竊取人員、帳號、設備、鏈路及位置等數據，針對全球移動智能終端實施大規模、長時間監聽竊密行動，嚴重危害全球各國網絡安全及國家安全。

報告另提及，美方情報機構利用美國蘋果公司iOS系統，向蘋果手機用戶發送漏洞利用代碼，植入攻擊木馬，以達長期竊取手機數據目的。根據網絡安全公司卡巴斯基報告顯示，美方情報機構亦實施名為「零點擊」攻擊，只要手機用戶收到相關內容，惡意程式就能自動植入手機。