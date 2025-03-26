俄同意解除制裁後黑海停火　擬停攻能源設施清單

俄羅斯克里姆林宮周二（25日）發聲明公布俄美代表團在沙特阿拉伯利雅得會談的細節，雙方討論了黑海倡議及禁止俄烏互相攻擊能源設施等問題。俄美同意確保落實黑海倡議、美國推動恢復俄羅斯農產品和化肥出口進入全球市場，但需在解除部分對俄制裁後才會落實。同時，俄美就俄烏停止攻擊能源設施清單達成協議。

克宮表示，俄美同意確保落實黑海倡議，確保黑海航行安全、不使用武力、防止商船用於軍事目的，通過檢查船隻來實施適當的監管措施。美國將推動恢復俄羅斯農產品和化肥出口進入全球市場，降低海運保險成本，並擴大俄羅斯在港口和支付系統方面的准入，以促進此類交易的進行。上述兩點將在特定情況下開始生效，包括解除對俄羅斯農業銀行及其他從事食品（包括漁業產品）和化肥國際貿易的金融機構制裁限制後，並把它們與國際資金清算系統（SWIFT）連接和開設必要代理帳戶；在取消貿易金融交易的限制後；取消對生產、出口食品和化肥的公司以及處理食品貨物和化肥的保險公司制裁；取消對港口船舶服務的限制後，以及在取消對從事食品（包括漁業產品）和化肥貿易的懸掛俄羅斯國旗船舶制裁後；取消對向俄羅斯供應農業機械及其他用於生產食品（包括漁業產品）和化肥的商品的限制後。

俄美同意禁止打擊俄烏能源設施清單，包括煉油廠；石油、天然氣管道和儲存設施，包括泵站；包括發電廠、變電站、變壓器和配電盤在內的發電和輸電基礎設施；核電廠；水電大壩。臨時禁令自3月18日起開始生效，為期30天，經雙方同意可延長。如一方違反禁令，另一方可退出協議。

聲明還指，俄美歡迎第三國進行斡旋，以支持實施能源與海事協議，並繼續為實現牢固且持久的和平而努力。