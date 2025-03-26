澤連斯基：領土及全面停火問題最難談判

美俄和美烏完成在沙特阿拉伯利雅得的談判，烏克蘭總統澤連斯基周二（25日）指烏方沒有就領土問題與美俄達成任何共識，美方同意將於近期就停火細節舉行新一輪會談。他明言，與俄方談判有兩個最艱難的問題，分別是領土和全面停火事宜。

澤連斯基透露，美烏代表團在利雅得會談時沒有討論領土問題，但美俄代表團可能討論了此事。他提到美方認為俄烏在海上和能源設施的停火，應在美烏和美俄聯合聲明發布後立即開始，美烏會監督遵守停火情況。各方也討論了第三方參與停火監督，特別是土耳其和沙特。他又指，美烏和美俄兩份聯合聲明有五分之一內容存在分歧，美烏同意盡快就停火細節舉行下一輪談判。

根據白宮聲明，美烏代表在周日（23日）至周二舉行雙邊技術級會談，雙方同意確保黑海航行安全，消除使用武力的可能，並防止在黑海使用商船進行軍事目的。美國繼續致力於幫助實現交換戰俘、釋放平民被拘留者及遣返被強制轉移的烏克蘭兒童。美烏同意制訂措施落實兩國總統達成的禁止攻擊俄烏能源設施協議，並歡迎第三國進行斡旋，以支持能源和海事協議的實施，繼續努力實現持久的和平。美方重申，俄烏衝突雙方必須停止殺戮，這是實現持久和平解決的必要步驟，美國將繼續促進雙方談判，按照利雅得達成的協議，實現和平解決。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克指出，停火談判的進程仍然不可預測，結果會受3個重要因素左右，第一是這不是一場小規模局部戰爭，整個俄羅斯經濟都投入到軍事，要在一兩天內結束戰爭是不可能的。其次，烏克蘭面對的是俄羅斯，它尚未實現全面入侵之初設定的目標。第三，在戰爭結束問題上尚未達成共識。