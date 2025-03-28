美提「加辣版」新礦產協議　烏官員批不公平似打劫

英國傳媒周五（28日）披露，美國政府日前向烏克蘭提出了一份新版的「加辣」礦產協議，擴大至涵蓋烏克蘭石油、天然氣、主要能源資產及相關基礎設施，不包括核電廠，繼續沒有列明會對烏克蘭提供安全保障。烏克蘭官員指方案損害國家主權，把天然資源收益轉移到海外，加深烏克蘭依賴美國，是不公平的，像是搶劫。

美烏上月敲定的原版礦產協議列明設立聯合投資基金，烏克蘭將把未來礦產資源利潤的50%投入基金，但兩國總統在白宮公開爭論而未能簽署。美國政府於周日（23日）向烏克蘭提出新版協議，基金涵蓋項目將擴大至所有礦產資源，包括石油、天然氣及烏克蘭全境的主要能源資產，並覆蓋烏克蘭政府項目、經政府或國營機構批准的企業項目，以及與自然資源開發相關的公路、鐵路、管道、港口和加工廠等基礎設施。相關項目產生的資金將直接兌換成外匯彙往外國，如果出現延誤或糾紛，烏克蘭需承擔賠償責任。同時，美國將比烏克蘭優先獲得基金的特許權使用費，溢價為4%，並保留對基礎設施項目的優先權利，以及對第三方出售資源的否決權。

美國要求烏克蘭共同成立監事會來監督聯合投資基金，監事會由5人組成，美國任命其中3人，賦予美方對基金的完全否決權。新協議不包括美國擁有烏克蘭核電基礎設施的條款，一位知情官員指談判期間曾討論過核問題，但被排除在提案。

此前，美國財長貝森特周三（26日）指可能最快下周可簽協議，但多名烏克蘭官員指不太可能發生，基輔已要求法律顧問檢視方案，正在準備反建議。美國財政部發言人指，美國仍然致力於迅速達成這項重要協議，並確保烏克蘭和俄羅斯的持久和平。烏克蘭總統澤連斯基表示美國持續更改協議條款，但他不想讓美方覺得烏方反對方案。