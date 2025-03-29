震央位於實皆斷層平靜200年　專家早通報大地震風險

緬甸周五（28日）發生今年以來最強烈地震，新加坡地震專家指今次震央位於實皆斷層區段，該區段在歷史上發生過不只一次大地震，但約200年沒有動靜，早前得知有爆發大地震風險時已經通知緬甸政府及科學家，所以今次大地震對科學界來說並不意外。中國科協地球物理資訊科學首席傳播專家陳會忠表示，緬甸地震是印度板塊和歐亞板塊之間的擠壓造成的，估計威力相當於上千個美國投到日本的原子彈。

新加坡地球觀測站首席研究員韋生吉指出，地震震央位於緬甸中部城市實皆西北方約16公里處，早前根據歷史研究和現代地球物理學調查發現實皆斷層區段很可能在不久後爆發大地震，當時已向緬甸政府及科學家通報風險。

中國地震局地球物理研究所特聘專家高孟潭則指，地震是發生在地殼內部典型的淺源地震，它的破裂面可能會出入地表，造成地表強烈震動。斷層帶附近就是緬甸人口比較聚集的地方，地震造成大量房屋建築倒塌，為緊急救援帶來了較嚴峻的考驗。今年以來全球發生17次6級以上地震，高孟潭評估此頻率大致比往年要低，從目前情況很難說緬甸大地震之後地球是處於地震活躍階段。

中國科協地球物理資訊科學首席傳播專家陳會忠解釋，緬甸地震是印度板塊和歐亞板塊之間的擠壓造成，緬甸處於歐亞地震帶上，歷來地震多發，歷史上也有過大地震。今次7.9級地震後又接着出現6.4級餘震，之後還會有一些強餘震，小餘震接連不斷。一般來說7.9級地震和8級相當，8級地震的能量相當於1,500萬噸TNT當量，當初美國投放日本的原子大約1至3萬噸當量，今次緬甸地震或相當於上千個美國投到日本的原子彈的威力。初步計算今次地震破裂帶大概有400公里，說明規模確實相當大，2008年中國汶川地震破裂帶是300多公里。