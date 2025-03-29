曼谷華留學生憶述避難經過　中途給家中留遺言

緬甸周五（28日）發生黎克特制7.9級地震，波及泰國等周邊國家。多名身處泰國曼谷市、緬甸曼德勒市的中國公民向內媒憶述地震發生時情況，有在曼谷的留學生為逃生絕望地爬了30層樓，甚至給家中留遺言。

曼谷的中國留學生張同學表示，地震發生時，他正在大樓的第30層，建築晃動幅度很大，讓他感到恐慌，於是立即下樓逃生，拖鞋都來不及穿便光著腳跟大家一起步行下樓，面對漫長的樓梯，他感到深深的絕望，當跑到24層的時候，他決定趕緊給家人打電話交代遺言，表達自己對父母的思念與不舍。他形容當時樓道裏面非常擁擠，有男有女，有些人爬不動了，還有一些人就坐在地上哭泣，當他最終跑到地面的時候，「感覺腿已經軟了」。留學生小亞（化名）亦表示，他所住房屋損壞十分嚴重，公寓牆面變形，多處出現巨大裂縫，還有許多磚塊掉落。一名在曼谷旅居的四川籍女士表示，地震當時震感強烈，她住的高層房間搖晃得很厲害，對面高樓屋頂泳池的水強烈搖晃，還有水灑下樓，她和鄰居都慌忙跑到樓下避難，之後物業發布緊急避難通知，排查整個大樓，確認沒有問題之後，才讓他們回家。

在緬甸曼德勒市，亦有許多中國商人對地震心有餘悸。來自江西省九江市的胡先生表示，他經常往返緬甸做玉石生意，今次住在曼德勒一間5層樓的酒店，地震發生時，因為他到朋友家吃午飯，所以才躲過一劫，回到酒店才發現，5層樓的房子全部倒塌。胡先生表示，現在他的衣物和護照等都還在房間內，還有大量的現金，因為語言不通，交流不多，也不知道酒店老闆和員工們是甚麼情況，酒店中還有很多住客被困，許多都是和他一樣來緬甸做玉石生意的人。