全國僅一大樓強震中倒塌　佩通坦下令徹查

緬甸強震波及泰國多地，曼谷一幢在建的30層高國家審計署大樓倒塌，造成至少8人死亡，仍有多人失蹤。泰國總理佩通坦深切關注事件，下令成立專家委員會調查，並要求在一周內提交報告。她指出，泰國境內的其他建築物並未出現問題，卻唯獨該大樓倒塌，令人疑惑，強調不會忽視此事，要求徹查建築設計、施工及審批過程。

佩通坦上周六（29日）檢查曼谷地鐵系統準備情況時表示，這次強震未對該國大多數建築造成影響，唯獨上述大樓出問題。她要求政府部門主導的專家委員會與泰國工程學會合作調查事故原因，並評估若大樓滿員使用時會否構成更大風險。她指出，曼谷法律規定建築須具一定抗震能力，此次地震僅造成部分電梯故障及建築震動，顯示大多數建築符合標準。她又指，專家參與調查將確保結果可信，下周末將再次開會公布報告，相關部門正調查責任歸屬問題。

強震發生時，曼谷78層高的第二高樓王權大京都大廈（King Power Mahanakhon），宛如鐘擺般明顯左右搖晃，但未有出事。曼谷市中心另一幢荒廢近30年的49層高「爛尾樓」亦在強震中屹立不搖，讓當地民眾非常驚訝。泰王佛齊拉隆功上周六向罹難者家屬致哀，並宣布贊助全國受災傷者住院治療。