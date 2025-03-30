中韓經貿部長會晤　願加快自貿協定第二階段談判

中國商務部部長王文濤上周六（29日）與南韓產業部長安德根在首爾舉行雙邊會議，討論兩國經貿問題及合作事宜，並商定朝符合雙方利益的方向推動雙邊經貿合作發展。中日韓經貿部長會議周日（30日）相隔逾5年再舉行，安德根、王文濤和日本經濟產業大臣武藤容治將與會。

王文濤借出席周日在首爾舉行的中日韓經貿部長會議之機會晤安德根，是兩國經貿部長自前年11月以來再次會晤。王文濤表示，中韓互為重要經貿合作夥伴，在半導體等領域產業鏈供應鏈深度融合，應加快推進中韓自貿協定第二階段談判，加強中韓產供鏈合作熱線、出口管制對話等機制下交流與合作，共同推動兩國經貿關係行穩致遠。

王文濤強調，中韓同為自由貿易和多邊主義的受益者和維護者，應加強在世界貿易組織等區域及多邊框架下合作，推動盡快恢復中日韓自貿協定談判，共同維護多邊貿易體制，促進區域經濟一體化。安德根亦指，韓方願進一步深化中韓經貿關係，維護雙邊產業鏈供應鏈穩定，加快中韓自貿協定第二階段談判進程，並加強區域及多邊框架下合作。