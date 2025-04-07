美對華關閉核心生物醫學數據庫　恐窒礙國際合作

美國國家衞生研究院（NIH）主任辦公室上周三（2日）在網站發布《實施更新：增強NIH受控訪問數據的安全措施》文件，自上周五（4日）起將禁止位於中國、俄羅斯、伊朗等受關注國家的機構訪問NIH受控訪問數據存儲庫和相關數據。有中國專家認為，此舉將對一些重要的前沿領域國際合作項目產生不利影響。

內媒周一（7日）指出，這些數據儲存庫和相關數據包括「人類基因型-表型數據庫」平台dbGaP、用於大規模基因數據分析的雲平台AnVIL等關鍵數據平台，這些平台擁有全球最核心的人類基因組、表型訊息和疾病研究數據，是全球的研究人員長期以來高度依賴的數據庫。美國司法部此前已發布一項最終規則，以實施去年涉及防止受關注國家訪問美國人大量敏感個人數據和美國政府相關數據等的行政命令，將於周二（8日）起生效。

中國多位從事基因或腫瘤研究相關領域專家表示，過去這些平台的數據庫免費開放予全球研究人員，能促進前沿醫學等領域的國際合作，現在美國單方面向中國等國家關閉數據開放的大門，意味中國很多醫學研究要拿到全球核心的數據庫難度加大，會對科學發展產生一定負面影響。中國的臨床醫生預料到美國可能採取此類封鎖行動，故有專家早在數年前就呼籲建立中國自己的數據庫，但此過程面臨經費和管理方面的挑戰。