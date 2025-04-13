【東方日報世界視線】稅策涉內幕交易　美小民備受剝削

特朗普於4月2日宣布向全球徵收「對等關稅」，然而到4月9日突然宣布對部分國家及地區暫緩徵稅90天，稱留意到近日市場波動及民眾不安，認為政策要有彈性。特朗普之前曾表明對等關稅不會暫緩，但現時忽然改口，導致美國及全球股票市場劇烈波動，令他的政策可信度備受質疑，亦惹來外界質疑涉及內幕交易和操縱市場。

有專家嚴厲批評美國政府及支持它的寡頭，是在施計製造一個內幕交易的機會，短時間內提出向全球徵收高關稅，製造股市大跌，然後又暫緩徵稅90天，令股市急升，這批操控者已在幾天之內高賣低買大賺特賺。在股市大跌的數天，主要是中小股民作恐慌性拋售，蒙受財富損失；政客及寡頭財閥則透過掌握政策的收及放，投機攫取大量財富，這是一種罪行，在司法健全的國家，當權者及其局內人推行這種政策應受調查，看是否涉及利益衝突，並掠奪了中下階層小股民的財富。

特朗普政府混亂的政策亦帶來其他傷害，道瓊斯指數在2月中旬仍於44,000點水平徘徊，如今跌至40,000點上下，投入股市的國民退休基金已蒙受巨大損失。

另一個可能的謊言，是特朗普聲稱關稅的收益，可以投放在減稅及重新引入工業生產。可是，由列根到小布殊再到特朗普首個總統任期，所有推行的減稅政策，都使資本家和富人得益，卻無法使資本家重新投入工業生產，造成嚴重貧富懸殊及佔全國10%的赤貧人口。事實上，這40年來，美國經濟一直在金融化及去工業化，特朗普憑甚麼可以令資本家冒風險投資購地建廠、有足夠受培訓的工人、引入工業技術和生產工具以復興製造業？這些都需要配套及時間，怎可能比金融寡頭在資本市場投機收割來得更快及更有效？

拜登政府與特朗普政府最大的不同，是拜登一直強調美國經濟一片大好，特氏則承認美國製造業空心化，同時認為全球國家都在佔美國便宜，不願購買美國貨，而美國政府一直縱容它們對美國傾銷產品，造成美國龐大的貿易逆差。然而，借加徵關稅脅迫其他國家，未必能令它們長期增購美國商品，亦難以有效吸引它們到美國投資工業生產，而關稅戰持續，受害的只會是美國消費者，若物價不斷飆升，通脹惡化，民眾不斷被剝削，社會暴亂只是時間問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻