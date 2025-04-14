美貿易代表：中國報復美關稅導致當前局面

美國貿易代表格里爾周日（13日）受訪時指中美領導人目前無對話計劃，並重申總統特朗普是想讓製造業和貿易回流美國，導致目前局面的唯一原因是中國選擇報復美國的對等關稅。

格里爾表示，自4月2日開始、即特朗普公布對等關稅當日，此事就是領導人層面的事，正如特朗普所說，美方預計在某個時間能夠與中方對話。格里爾強調，作為更廣泛的全球問題一部分，特朗普正在努力讓美國製造業和貿易回流，現在處於這種境地的唯一原因是中國選擇了報復。許多其他國家肯定地表明不想報復、想與美國談判，而中國做出不同的決定，中方有自主權，這是他們的事。

被問及美國是否準備好應對中國可能出售持有的美國資產，格里爾指出問題在於美國已經變得如此依賴中國，幾十年來一直沒有獲得公平的市場准入。美方見到中國正在採取行動及實施政策，試圖減少與美國的聯繫，所以中方採取此類行動並不奇怪。美國顯然必須做好準備，才能擁有一個韌性經濟。

外界質疑華府能否在90天對等關稅寬限期內分別與75個政府完成談判，格羅爾稱早在宣布對等關稅前，談判就已經開始，美方正​​在日以繼夜地工作，接受提議，並向相關國家提供反饋，幫助他們更好地實現與美國的互惠貿易。