訪美出席G20財長會　藍佛安倡平等對話解決關稅爭議

中國財政部長藍佛安周四（24日）在美國華盛頓出席二十國集團（G20）財長和央行總裁會議，他發言時指出當前世界經濟成長動能不足，關稅戰、貿易戰進一步影響經濟金融穩定，中國堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，主張透過平等對話協商解決貿易和關稅爭議，也將堅定維護自身正當權益。

會議主要討論全球宏觀經濟情勢和金融穩定、國際金融架構，以及促進非洲成長和發展等議題。藍佛安表示，各方應透過加強多邊合作進一步完善國際經濟金融體系，積極推動多邊開發銀行改革，有效推進國際復興開發銀行股權審議，務實完善《緩債倡議後續債務處理共同框架》實施，激勵國際金融機構和私營部門為脆弱國家應對債務和流動性挑戰提供更多支持。各方應為非洲發展匯聚更多資源，加強非洲機構能力建設，以數位化和綠色轉型為契機為非洲經濟成長注入新動能。藍佛安也重點介紹了中國經濟穩中向好態勢及政策取向和中國支持非洲發展的重要措施。

會議期間，藍佛安分別與G20主席國南非財長戈東瓜納、歐盟委員會經濟與生產力委員東布羅夫斯基斯、巴基斯坦財長奧朗則布、德國財長庫基斯、南韓經濟副總理兼企劃財政部部長崔相穆、印尼財長英卓華、英國財政大臣李韻晴、日本財政大臣加藤勝信和世行行長彭安傑等舉行雙邊會談，主要就宏觀經濟形勢、G20財金渠道重點議題及雙邊合作等交換意見。