海格塞斯疑安裝公共網線　避開國防部監管與家人溝通

美媒周五（25日）引述消息報道，防長海格塞斯曾在辦公室安裝一條未受國防部安全過濾器保護的公共網絡線路，以便可以利用加密通訊軟件Signal與家人溝通，令敏感國防資訊面臨黑客攻擊或監視風險大增。

該種線路被業內形容為「骯髒線」，直接連接到公共網絡，由於沒有國防部設置的安全過濾器或協議，用戶的資訊和訪問的網站可能會洩漏。國防部部分辦公室亦曾使用過該種線路，主要是為了監控原本被封鎖的資訊或網站。今年早些時候，海格塞斯疑似將個人手機上的Signal複製到電腦上，再利用公共網絡線路繞過機密區域對Signal的屏蔽，向國防部以外的人發送訊息。

早前有報道指，海格塞斯在美軍上月空襲也門叛軍青年運動武裝組織的數小時前，曾在Signal聊天群組中與他的妻子、兄弟和私人律師分享該襲擊計劃，他事後堅決否認自己曾有過類似行為。總統特朗普與其他政府官員始終給予海格塞斯全力支持，並指摘媒體造謠。副總統萬斯周三（23日）表示，他對海格塞斯有100%信心，總統乃至整個團隊都持有相同看法。