深水埗天降橫財：街頭派禮不犯法　倘造成混亂可被控

街頭派禮不犯法，但需做足安排維持秩序。執業大律師陸偉雄指出，一般而言，在街頭免費派發物品並不違法，但前提是當事人事前須有充分準備和安排，以免造成公眾混亂，例如每逢聖誕節及新年，便有聖誕老人、財神大派禮物或利是，活動策劃者普遍會有工作人員協助，亦會實行各種措施，包括要求參加者排隊輪候等，以確保秩序得以維持。



相反，若果當事人在行動前並無準備，活動的目的是故意譁眾取寵，任意妄為不顧後果，甚至意欲破壞社會安寧，他便可能惹上官非。就今次撒鈔案而言，陸認為在地面派錢及在天台撒下鈔票，因同樣會造成混亂，破壞公眾秩序，故基本上分別並不大。



另外，立法會議員蔣麗芸擔心有人有樣學樣，若在更為人多擠迫的中環區、尖沙咀彌敦道等地方派錢，勢必引起嚴重混亂，後果可以是隨時發生人踩人事件，又或者為着搶錢而發生衝突。最令人憂慮的，是在高處撒下大量鈔票，由於鈔票隨風飄蕩，市民或會因顧着執錢而衝出馬路，對自身或駕駛人士，均構成嚴重安全威脅。她形容是次事件沒有造成人命傷亡，實屬不幸中之大幸。



立法會議員葛珮帆則指出，事後收到有市民查詢甚麼是「區塊鏈」、「採礦機」、及投資「虛擬貨幣」是否能賺大錢等。她懷疑今次掟錢落街事件，是有人為其生意賣廣告，呼籲市民投資前須清楚了解風險，電子加密貨幣屬高風險投資，特別是參與「採挖」未發行的加密電子貨幣。