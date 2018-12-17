探射燈：駿業街遊樂場改建　工程貴效益低

在起動九龍東發展下，政府將觀塘駿業街遊樂場改建成觀塘工業文化公園，並將遊樂場原有設施搬至康寧道公園及牛頭角配水庫。有地區人士指，有關工程造價高昂，批評計劃多此一舉，成本效益低。



駿業街遊樂場工程已於2016年7月展開，原定於今年年中完成，但至今仍是一片空地。而該處原有的其中一個硬地足球場及兩個籃球場，則會重置於康寧道公園；另外，政府擬於牛頭角配水庫上興建兒童遊樂場和長者健體區，並加設升降機連接康寧道公園。改建駿業街遊樂場預算需花費1.1億港元，康寧道公園及牛頭角配水庫則需3.8億港元，當區社區主任陳嘉言批評，「用成5億，淨係起咗呢啲好浪費！」



觀塘居民洪先生不滿政府將康寧道公園原有的大片草地，改成2個門球場，認為有關運動屬冷門運動，佔據原本供大多數觀塘市民活動的用地並不恰當。他批評，政府建議市民到山上改建後的配水庫晨運，惟該處地勢較高，擔心未能顧及行動不便者需要。

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