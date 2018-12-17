村民坐推土機圖阻沙螺洞保育　綠色力量報警

保育有「蜻蜓天堂」美譽的沙螺洞再遇阻力，環團綠色力量早前獲環境及自然基金撥款近850萬港元，協助復修沙螺洞生境。保育工程上月展開後，即遇到部分村民阻撓，高峰時有約10名村民聚集，有人坐在推土機上、以粗口侮辱環團職員，甚至報警，令工人被迫停工。綠色力量指已報警，擁有土地的發展商亦已循法律途徑處理。



綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，該組職在上址展開為期兩年的《自然保育管理協議計劃》(下稱管理協議)，上月展開翻土工程，但兩周後遇到村民阻撓，即使他們出示環保署的證明文件，村民亦指稱是偽造。團體向規劃署申請規劃許可，亦有村民以破壞風水為由提出反對。



單強調推行管理協議已獲得沙螺洞兩條村、即張屋及李屋的村代表同意，其中李屋更已組織合作社希望村民可以復耕。至於發展商當年向村民收購土地是否涉及建屋問題，他表示不太清楚，形容環團成為村民與發展商之間的磨心，擔心工程若未能趕在旱季完結前完成，將影響濕地的保育工作。



環境保護署表示，綠色力量的建議項目符合審批要求。綠色力量在沙螺洞進行自然保育管理計劃時，除了須取得土地擁有人或其租戶的管理權，亦有責任落實其建議的方案，盡力與當地村民及有關持份者等取得共識，確保所提出的生境復修和保育管理等工作符合法例要求及取得所需批准。綠色力量推行的計劃，屬該機構與土地擁有人或其租戶之間的協議，跟政府就沙螺洞非原址換地無關。



單表示，目前以象徵式租金向發展商租用沙螺洞約15公頃農地，當中約只有約3公頃需要向規劃署申請規劃許可，其餘8公頃土地只是進行除草、清理垃圾，毋須申請審批。