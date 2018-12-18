教師不快樂　8成每周工作逾51小時創新高

教師工時長、壓力大，身心健康響起警號。一項調查發現，近80%教師每周工作逾51小時，創近年新高，當中13%每周工作達71小時或以上；96%受訪教師過去一周出現負面情緒，當中85%認為自己疲乏，60%感洩氣，85%指工作壓力過大和略大；近90%教師即使生病也要帶病上課。若以10分為滿分，香港教師快樂感平均只有4.97分，低於及格水平，顯示整體教師是不快樂，情況值得關注。



香港教育工作者聯會本月訪問了逾600名中小幼及特殊學校教師，調查發現，教師工作壓力的首四項來源分別為學校的行政工作、教學(批改、備課、上課)、學生行為問題及照顧學習差異；46%受訪教師則表示，家長投訴帶來壓力。



調查又發現，99%受訪教師過去半年都出現健康問題，當中72%曾經出現喉嚨痛，61%曾出現聲帶發炎/聲沙；59%曾受腰酸背痛困擾。問到會否鼓勵學生或子女將來投身教師行列，79%受訪教師表示不鼓勵和很不鼓勵。



教聯會促請政府推出更多紓緩措施，改善師生的身心健康，包括提高中小學教師病假計算準則，恢復學校可以實報實銷聘請代課教師，改善教師帶病回校工作的情況，並探討為全港教師提供醫療保障的可行性，增撥資源為教師舉辦預防及治療職業病的工作坊，及安排醫護人員定期到校為教師進行健康檢查。