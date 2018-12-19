夫婦買兩物業被呃畀多1500萬　廉署控地產董事

一名經營兩間地產代理公司的董事涉嫌欺詐，誘使一名女買家及其夫在兩宗物業交易中多付約1500萬港元，今日(19日)遭廉政公署起訴，本周五(21日)將在屯門裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



被告蟻樂祺(31歲)，盈信置業地產代理有限公司及譽匯置業有限公司的唯一董事，被控兩項欺詐罪名，他亦透過一間公司持有愉欣投資有限公司的股份。



其中一項控罪指，被告涉於2014年10月12日至11月21日，向女買家及其夫虛假表示，天水圍嘉湖山莊一個商業發展項目單位的賣方，以3200萬港元出售物業，而愉欣與賣方訂立臨時買賣協議後，沒有披露自己擁有愉欣的實益權益，意圖詐騙而誘使買家以2856萬港元向愉欣購買該物業。該對夫婦從未獲告知賣方以1900萬港元出售該物業，愉欣涉嫌誘使該對夫婦在交易中多付逾950萬港元。



另一項控罪指，被告涉於2014年12月19日至23日，沒有向該對夫婦披露九龍青山道工廠大廈一個包括兩個單位的物業之賣方，以約2600萬港元出售該物業，並意圖詐騙而誘使該買家以3142.8萬港元購入該物業，買家因此多付逾540萬港元。