探射燈：山村邨巴停運　居民無助運署袖手

非專營巴士路線的經營同時亦愈見困難，連接沙田觀音山至黃大仙的邨巴線，因連年虧蝕而宣布將在下月停止營運，意味山上多條村落、逾200人的唯一對外公共交通將中斷，村民慨嘆勢變孤島，即使發起義載亦難以解問題，而運輸署曾諮詢其他公共小巴路線，惟並無公司願意「兜上山」接載居民。



「冇咗架車真係冇得落山，好多的士都唔肯上去！」村民黃先生得知該營運近30年的邨巴將停運深感無奈，他與一班年邁村民多年來依靠該唯一的邨巴路線上落山，路線將於明年1月16日停辦，屆時將無公共交通工具連接市區。居民朱小姐則指，村內不少學生需往市區上學，只能靠家長互相接載，亦設有「順風車群組」接載有需要村民，但相關私家車運載力有限，無法與邨巴相比，即使村民願意合資營辦一條邨巴線，但需成立公司再申請相關牌照，感到困難重重。



沙田區議員莫錦貴指出，運輸署曾諮詢部分小巴路線，惟最終沒有公司願意承接，直言鄉村居民被外界忽略，認為該署有責任協助居民。需負責營運該路線的公共巴士同業聯會副主席鄧子強則指，該路線客源不足，已累計虧損逾200萬港元，加上司機人手不足，結束營運實屬無可奈何。

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