探射燈：申請旅巴牌照門檻高　易誤墮法網

小巴及的士牌價跌，惟自高鐵及港珠澳大橋開通後，旅行團數目上升，旅巴乘載旅客增加，牌價亦被「炒起」。但有業內人士直指，運輸署申請相關客運營業證批註申請門檻高，業內經營出現混亂情況，校巴及邨巴經常會「撈過界」載客。



有旅巴業內人士指，有關牌照欠靈活性、申請門檻高，容易誤墮法網。持證人須根據不同客運營業證遵守不同營運條件，否則有機會被吊銷、取消或更改客運營業證。業內經常出現持校巴及邨巴批注的旅巴去接載旅客的情況，他建議政府應放寬規定，讓巴士公司更容易靈活調配車輛。



根據公共巴士同業聯會「買賣二手旅遊巴最新資訊」顯示，今年12月連客運營業證出售的理想價高達405萬港元，不連客運營業證理想價最高為85萬港元。屯門區旅運巴士同業聯會主席葉崇堅表示，自港珠澳大橋開通後，旅巴整體生意額確有增加，惟本港旅巴業以服務本地居民為主，旅遊服務為輔助，因此相信牌價不會有大波動，近年價位一直徘徊於200萬至300萬港元之間。

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