探射燈：中成藥規管多甩漏　扮保健產品公開售

申訴專員公署日前炮轟政府規管中成藥產品有漏洞，只需加入非中藥成分，即可走法律罅扮保健產品，免受規管。東網抽查市面該類產品，當中有11款未註冊產品含中藥成分，有未註冊產品與同名註冊產品成分相若，僅加入澱粉、礦物質等；有未註冊產品經東網踢爆後，即時回收。有中醫師指，誤服中成藥或適得其反，提醒市民應對症下藥。



日前東網記者巡視多間店舖，發現多款「保健產品」包裝上列明藥效及療程，與一般中成藥產品無異。其中有腰腎丸聲稱具補腎功效，該產品含鹿茸、鎖陽、淫羊藿等6種屬相關條例附表二上的中藥材，惟加入微結晶纖維素等非中藥成分，已不用註冊。另一種天喜丸，6種成分中有4種屬附表二上的中藥成分，惟加入橄欖葉提取物便獲得豁免。至於被申訴署點名批評的安宮牛黃丸，不少同名產品成分相若，有未註冊產品加入禦穀，聲稱適合心腦血管長期病患者服用，盒上亦列明小童的服食分量，卻不受任何藥物條例規管。



記者亦發現有藥廠疑「偷雞」出售未經註冊的田七片，該產品聲稱適合增補氣血、強心臟及發育中兒童服用。經記者轉介衞生署查證後，發現該藥廠持有3款註冊中成藥，在市面上出售的「淮安田七片（熟）」並沒有註冊，有關公司正從市面回收該藥物。



註冊中醫師余健楚表示，部分藥廠會在其產品中加入非中藥成分，以繞過法例。他指，胡亂服食中成藥或有副作用，以安宮牛黃丸為例，是適合陽閉性、痰熱性等實證的中風病人，若市民屬虛寒性質的中風，隨時適得其反。



政府早前指有計劃就中成藥相關條例修例，並稱衞生署已諮詢業界，料明年下半年推出，亦將設5億港元中醫藥發展基金。立法會議員陳恒鑌炮轟，政府後知後覺，2年前立法會已成立小組，批評有關註冊制度及法例漏洞，惟政府不積極回應，令相關產品充斥市面。



衞生署發言人表示，現時國際間對保健產品無一致的定義，而違反《中醫藥條例》，最高罰款10萬港元及監禁2年。發言人又指，上述產品均沒有註冊，惟名單上的「淮安田七片（熟）」其註冊資料與市面上產品不符，該署會作出跟進。

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