探射燈：臨時自修室　簡陋足20年

自修室需求大，部分體育館設有臨時自修室，全年開放使用率高，但設備簡陋過時。港島西環臨時自修室使用率比同區「正室」高，只有長枱膠櫈，學生大嘆落後，「臨時」近20年未改善；鴨脷洲、何文田及屯門均有體育館設有自修閣，與公眾地方只隔屏風或花槽，但同樣無電源插座。多區區議員批評自修室供不應求，設備未能與時並進，康文署卻「踢都唔郁」。



「都幾多人用，有時都要排隊入（自修室），不過就得啲枱，冇插頭。」大學生張同學坦言，西區士美非路體育館的臨時自修室無電源供應，惟有提早離開。目前有24個體育館設有臨時自修室，其中5個為全年開放，士美非路體育館臨時自修室是其中之一，亦是唯一有獨立房間。但自1999年起只設共10張長枱及每張枱6張膠櫈，既未有獨立座位，更未有電源插座。但該自修室使用率不低，高峰期平均使用率近60%，比最近的石塘咀公共圖書館學生自修室只有不足30%為高。



身兼中西區區議員的立法會議員張國鈞指，該自修室已臨時近20年，隨着區內人口增長，相關設施早就不敷應用。他批評政府作風官僚「唔踢唔郁」，該區區議會曾討論將臨時自修室改為永久自修室，並增設電源插座，卻遭康文署以電源設備屬配合場館運作及維修保養而拒絕。



南區鴨脷洲體育館僅以屏風分隔「自修閣」，擺設數張長枱約20個座位。南區區議員張錫容指，當區目前只有該少少空間供市民自修，若要到正規自修室必須乘車出外，過去一直爭取提升設備卻無果。



何文田體育館及屯門友愛體育館的自修閣均設12個座位，但同樣沒有電源插座，前者雖設有獨立間隔，但座位後即為公眾地方；後者與公眾空間只以花槽分隔，旁邊有人喧嘩，難營造自修室的寧靜。



康文署發言人指，部分體育館設有臨時自修室，供有需要的公眾或學生使用，屬於一項增值服務，現時並無計劃將臨時自修室更改為永久自修室。過去3年，5個全年開放的臨時自修室接獲共7宗有關設備方面的投訴或建議，包括投訴座位不足、要求增加隔音設施等。

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