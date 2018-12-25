網民熱話：印傭求放假尋海嘯失蹤家人　僱主：依家未死

印尼巽他海峽上周六(22日)晚發生海嘯，造成逾千人傷亡，萬人流離失所。大家都對災難造成嚴重傷亡而感到痛心之際，香港卻有自私僱主以家中寵物無人照料為由，拒絕讓印傭放假回鄉尋找家人，並質疑對方在找藉口偷懶，更過分地稱：「你親人真係走咗到時搞白事自然畀你放啦。」



該名僱主日前在討論區發貼，稱家中印傭指家人在海嘯事件中失去聯絡，擔心家人安危，不斷哭求請無薪假回鄉尋親，但僱主稱印傭今年的假期早已用畢，現在突然要求放假卻無一個月通知，惟自己與丈夫身在外地旅行，家中寵物無人照顧，「佢走咗邊個照顧佢哋，我已經好人答應話我1月返嚟香港會畀佢放，佢仲係咁打長途煩住我」，故拒絕批假，並指「你(印傭)屋企人有機會離開關我甚麼事」，並質疑印傭家人「依家唔係死咗只係失蹤」，若真的離世自然會讓印傭放喪假。



不少網民看罷貼文後狠斥僱主涼薄冷血、無人情味、無人性，並指「有錢請工人唔係大晒」，天災無人可以預料，應該將心比己，着對方細想當親人突然有事時，自己可否提早一個月通知老闆。



不過該僱主雖受千夫所指、遭受網民圍攻仍未懂收歛，刪除原本的貼文，後來又在討論區查詢寵物酒店資料，並揚言自己貼錢租寵物酒店而毋須印傭支付，着網友不要再人身攻擊她。不過之後她又在討論區出貼，指印傭行為惡劣，成日偷懶玩電話，想尋求「炒工人而又不需要賠償一個月薪酬的方法」，因而又再與網民掀起罵戰。有網民希望她永遠唔好再用工人，並笑稱「工人甩難」。



網民有話說



anpanmenbaby：哇，你咁無人性既(嘅)說話都講得出因住有報應



kiukiu1016：打你工，都幾慘



kit2004：口賤心黑，你平時對姐姐都唔方好得去邊！



oi_oi：樓主心地好差，做人吾(唔)好咁自私，比d(啲)良心出黎(嚟)啦，天災既(嘅)嘢無人想，姐姐離開屋企去到香港打工，養家，而家發生左呢d(啲)事，將心比心吧



beetle910：即炒人仲想錢都慳，真係無良雇(僱)主，心地差仲要蠢到公告天下，第一次見，小心他日有報應，身邊親人都會咁對你





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