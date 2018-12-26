晉升差冇新血　護理員嘆加薪幅度追唔上通脹

當局資助院舍為護理員加薪，望能增加從業員工作誘因，但有獲加薪的津助護理員認為此法僅屬九牛一毛，無法阻止人才流失，更遑論吸引新血入行。擁有逾十年護理員經驗的業者坦言，不少人入行不足一年便辭職，原因與工作繁重、厭惡性等有關，今次加薪只是「有好過冇」，無法解決行業長期積壓的問題。



在信義會山景長者護理院任職的王錦妹及廖梅芳均是今次受益的護理員，二人入行皆因照顧家中長者，且院舍就在家居附近，初時做替工，其後轉任長工，至今已任職超過十年。錦妹表示，護理員其實需要不少專業知識，自己每年都要修讀多個培訓課程：「都唔知已經有幾多張證書」。不過，社會對該行業的專業性了解不足，認為缺乏晉升階梯，年輕人不願意入行，現時前線人員年齡普遍偏大，有六十歲以上護理員仍在崗位，她直言，今次加薪對業界幫助不大：「幅度都追唔上通脹，但有好過冇」。



梅芳則稱，護理員工作十分繁忙，經常要加班三小時左右，平均一人要照顧十名長者，以致不少人入行不足一年便辭職，有的幾個月亦求去。談到護理員工作，她認為從業員與長者溝通非常重要，若業界將來輸入外勞，外勞與長者的溝通會打折扣，擔憂業內服務質素會下降。



二人建議政府應多考慮擴闊資助業界的方法，如加大支援安老院購置樂齡科技產品，除可大大減輕護理員工作壓力，護理員更能利用節省的時間多加關心長者的心理健康，繼而提高服務質素。