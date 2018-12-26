輸入外勞解困　安老業界抱觀望態度

安老及康復服務業人手緊缺，為紓緩人手，勞工處八月舉辦安老及康復服務業招聘會提供一千八百個職位空缺，政府估計可紓緩業界八至九成空缺，但不排除輸入外勞。社會福利署計劃今年底向機構進行問卷調查，了解機構運用額外資源增加前線照顧員薪酬詳情，及前線照顧人員人手短缺是否紓緩，預計明年初完成調查，政府會研究數據計劃未來政策方向。安老事務委員會主席林正財指，業界反映大型招聘會成績一般，若全行人手短缺一成，將嚴重影響服務質素，屆時須考慮輸入外勞。



身兼基督教靈實協會行政總裁的林正財表示，數月來人手短缺未見改善，尤其港島區院舍不鄰近公屋，缺乏基層人手擔任護理員，協會轄下兩間安老院及一間療養院有七百多名員工，一半屬政府資助職位，機構為令非津助位同工同酬，自行撥款加薪，前線員工今年加薪一成，惟暫未見人手獲得改善。



對於政府考慮輸入外勞，代表私營院舍的業界代表李輝表示，此舉只能短暫紓緩人手，長遠仍需本地勞工入行，然而，本港父母大都不願子女「幫老人執屎執尿」，縱使護理員薪酬近兩萬元，比大學畢業生及文職人員更高薪，但社會觀念仍須改變，她希望政府為護理界建立專業形象，吸引新血入行。有資助機構院舍負責人亦對輸入外勞抱觀望態度，因要考慮住宿安排、長者與外勞的語言障礙、員工團隊合作及家人觀感等。