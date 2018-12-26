院舍加薪無助解決人手荒　政府施援反幫倒忙

政府八月撥款提高資助社福機構護理員等三個指定工種薪酬，表面上帶挈逾萬名從業員加薪，卻「一棍打死」私營院舍，令私院出現辭職潮，人手短缺情況雪上加霜。另一方面，由於社福機構員工並非人人受惠，有機構為安撫員工，要自掏腰包數百萬元為全體員工加薪，惟加薪後院舍人手短缺仍高達兩成，認為政府加人工只為輸入外勞鋪路，對當局的新措施怨聲載道。



政府去年調查資助機構，發現個人照顧工作員及家務助理員空缺高達一成八，今年通過撥款逾三億元，資助安老、康復及家庭和兒童服務單位的個人照顧員、家務助理員及院舍服務員「薪級點跳兩點」，個人照顧員薪級中位數約加兩千元，一萬四千人員工近期陸續獲加薪。



資助機構基督教香港信義會營運三間安老院，聘有二百四十名長者及復康的護理員，只有其中九十個津貼職位獲政府加薪。該會助理總幹事何顯明指，八月獲得政府撥款後，機構給全體護理員加人工，平均加薪一千七百元至二千二百元，並追溯至六月生效，即使清潔及支援等服務助理亦獲每月加千元定額津貼，機構需額外花費三百四十萬元。



何不滿道：「政府加啲唔加啲，以為(加薪)解決人手問題，實際只為輸入外勞鋪路，封住人把口，間間都加薪，水漲船高，長遠人手仍然不足」。他指院舍護理員入職薪酬連津貼已升至每月一萬六千元至一萬九千元不等，頂薪逾二萬元，僅有數人入職，空缺約兩成，需延聘退休員工及中介兼職應付工作。



政府出錢加資助院舍人工，令一直受人手短缺困擾的私營安老更加捱打，由私營安老院僱主組成的香港安老服務協會炮轟政府製造不公平競爭環境，「一棍打死我哋，打殘我哋私院」。協會主席李輝指，政府加薪方案公布後，私院員工已蠢蠢欲動想跳槽，最近更每日都有人遞信。她估計全港四百間私營安老院有一成人手流失，個別院舍人手流失兩成。她形容護理業人手因政府加薪而「塘水滾塘魚」，早前一間只有三十多名照顧員的合約院舍，有五名員工遞辭職信，人手流失約一成半。



李輝批評政府只選擇性向資助院舍加薪，但合約院舍、買位私營院舍及私營院舍不受惠，又指政府強調不能用公帑資助牟利的私營院舍，結果造成資助院舍與私院資源貧富差距愈來愈大，服務較優質的照顧員都離職轉往資助院舍。她指私院九成長者用綜援金支付宿費，院舍每年只能按通脹加宿費及人工，去年加薪不足百分之三，今年私院為挽留人手加薪百分之五至六，甚至加至一成二，即加薪一千多元，仍難挽留人才。她認為政府資助宿位不足，私營院舍才有存在空間，但經營者不能貿然大幅加宿費，長者及家屬會無法負擔，私院被指質素差，現在人手更短缺，只會令服務愈來愈差，競爭力愈降愈低。



勞工顧問委員會勞方委員周小松認為，安老業提升勞動力需政府中長期策劃，加薪改善不到人手短缺，證明工作條件及工時未吸引，政府可資助私營或合約院舍改善設施和增添器材，縮短工時及增加託兒服務，吸引婦女及青年入行，輸入外勞不是唯一手段。