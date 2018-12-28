蘇彰德獲任古諮會主席　另有9位新成員獲委任

擔任古物諮詢委員會主席6年的林筱魯將於本年底卸任，政府今日(28日)刊憲宣布行政長官委任蘇彰德為古諮會主席，同時委任9位新成員。任期於明年1月1日生效，為期2年。



蘇彰德為現屆古諮會委員，他曾任香港大學副校長，負責大學拓展工作。蘇畢業於香港大學法律學院，繼而成為香港、英格蘭及威爾斯事務律師。其主要執業領域包括商業法律、公司財務、合營及並購。



新一屆古諮會包括主席在內，合共有21名委員，以個人身份獲委任。行政長官除了再度委任11位現任委員，亦委任9位新成員，包括張添琳、朱海山、何鉅業、葉頌文、李正儀、李志苗、沈豪傑、楊詠珊和葉嘉明。



即將卸任主席一職的林筱魯由2007年起出任古諮會委員，並自2013年擔任委員會主席至今。發展局局長黃偉綸對委任表示歡迎，同時感謝即將離任的主席林筱魯，以及多名即將離任的成員過去在古諮會內卓越工作。



黃指古諮會是政府在文物保育方面的重要夥伴。而古諮會在過去數年大力推動香港文物保育工作，特別是就歷史建築的評級和相關的保育方案提供很多有建設性的意見。他認為新一屆古諮會成員來自不同界別和專業，有信心新成員組合會為委員會的工作帶來創新意念，並期待與各委員合作。