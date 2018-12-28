政黨反對港鐵加價　倡設一年5%車費扣減優惠

港鐵5款「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門－南昌全日通」將於下月2日正式加價。有政黨為此到港鐵總部請願，反對港鐵在公司盈餘高企下仍然加價，令市民經濟負擔百上加斤，要求港鐵增設優惠計劃，擴大轉乘港鐵優惠至其他交通設施等。



自由黨一行約15人今(28日)手持「反對加價、增設優惠、回饋市民」的標語請願。該黨表示，港鐵今年加價3.14%，但又推出新一輪的「程程3%車費扣減」優惠，令八達通乘客在今年內不會有實質車費上調。不過隨着爲期6個月的車費扣減期在明年1月1日完結，新票價將令市民的負擔百上加斤。



該黨強調票價可加可減機制的設立原意是確保港鐵擁有足夠資源維持服務質素，而非淪爲其加價的理由，又指出港鐵作爲香港大型公共事業機構，上年度的盈利按年大增64.12%至168.29億港元。該黨要求港鐵增設優惠計劃，包括延長「早晨折扣優惠」的適用時段，以及設立爲期一年的每程5%車費扣減優惠等。



另外，該黨對沙中線工程進度表示關注，指沙中線動工至今突發事件頻生，導致工程進度落後，通車時間一再延期，爲相關地區的居民帶來不便，要求港鐵採取分階段通車模式如期通車，例如先開通大圍至何文田站，以紓緩九龍區現有鐵路的壓力及減輕已發展地區對路面公共交通服務的倚賴。