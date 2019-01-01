近60%人去年生活感快樂　逾20%人指工時過長

新年伊始，有調查發現香港有逾20%打工仔認為過去一年工時過長，工作壓力沉重；亦有20%學生覺得過去一年功課太多，學習壓力大。展望新一年，港人最希望是身體健康，家人開心和婚姻美滿，但面對樓價高企，「上車」願望相當排得較後，亦有20%人希望政府檢討教育政策。



商場apm於去年12月訪問了530名市民，了解他們對去年的睇法及新年願望。結果發現，過去一年有58%人認為自己生活快樂，但亦有少數3%認為自己生活不快樂；有30%受訪者認為去年自己的工作需要改善，當中25%人感覺工時過長，21%人認為工作壓力沉重。



學業方面，有41%人認為自己去年的成績未達理想，而覺得自己功課太多及學業壓力沉重的人各有23%。另外，25%受訪者認為自己過去一年睡眠不足，18%人認為自己缺乏運動。



展望2019年，最多人希望身體健康，有21%人；其次是家人開心，有19%人；亦有11%人希望婚姻美滿，至於置業「上車」只有7%人視為新年願望。對於整體社會方面，有20%人希望今年社會能經濟繁榮，19%人希望民生問題能獲改善，亦有17%人希望社會和諧。另外，有20%人希望政府能檢討教育政策，17%人希望政府加強經濟發展，14%人希望政府改善貧富懸殊。