Dr.東：手術中腦測試　為病人度身訂造

自一五年引入「清醒開顱手術」，廣華醫院一五至一八年需接受開顱手術的一百一十七名病人中，有二十一人是清醒開「腦」。最年輕病人、當年只得十五歲的阿Ben，沒有如John般的絕對幸運，由於部分腫瘤位處腦部重要區域，不能切除，「清醒開顱手術」只能切除約九成腫瘤，現需靠服藥穩定病情。



一七年初還只是中學生的Ben首次腦癇發作，服抗腦癇藥也未能控制病情，每星期發作一至兩次，影響學業。磁力共振掃描顯示，其額葉腦面部運動區域出現良性腦腫瘤。Ben去年七月接受「清醒開顱手術」，他憶述手術中的腦測試時，需要緊握一隻玩具雞，然後規律地邊「鏈」玩具雞邊數一、二、三、四。若他沒反應，醫生便知道手術觸碰了腦部重要區域。



廣華醫院臨床心理科主管馬文嬌表示，每個腦部測試都是為病人「度身訂造」，如Ben是一位中學生，腦測試會訂定其標準的認知能力，而John的腦測試主題則會聚焦生活環境。現時透過病人的語言測試其腦部反應，醫院未來希望研究關於記憶的腦測試，幫助更多有需要的病人。



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