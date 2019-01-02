被歧視譏賓仔　少數族裔生打破文化差異升大學

少數族裔學生在港升學面對多種難題，浸會大學早前向六名學生頒發少數族裔傑出學生入學獎學金，資助其大學學費，有得獎同學分享心得，直言一度感受過歧視，但漸漸學習及融入本地文化後，有助打破文化差異。



二十一歲、來自菲律賓的大學生Joshua Cortes現於浸大修讀工商管理，Joshua十歲時跟隨家人來港定居，曾修讀副學士課程，他憶述上課時會積極回應講師提問，班上其他少數族裔學生亦如此，曾有本地同學議論「點解呢班賓仔咁嘈？」他一度感到非常驚訝及失望。升上大學後，Joshua參加了推廣少數族裔文化的工作坊，冀掃除大眾對他們的標籤和歧視。



修讀英國語言文學的思茵在港土生土長，同樣有感與部分香港學生在學習文化上有差異。但她勇於融入大學生活，並在本地同學幫助下學懂「天地堂」、「hea」、「好chur」等大學術語，「令我感覺與他們更接近。」對於少數族裔學生較難升讀大學，思茵認為，關鍵在於他們的心態早已認定自己難考入大學，「我們知道自己不是成績最好的一班學生，但當我選擇另一途徑(先讀副學士)慢慢建立自信，現在終達到與其他學生一樣的水平。」



浸大學生事務處助理處長陳文軒表示，因香港較少少數族裔學生有機會接受大專教育，故浸大特設此獎學金，供有意入讀的學生申請，以鼓勵他們升學。他指出，能否獲頒獎學金並非只取決於學生成績，亦會考慮學生有何抱負，日後打算如何回饋香港社會等因素。