英華小學史諾比校長退休　靈糧陳美娟接棒

傳統直資男校英華小學校長林浣心將在今年八月底退休，九月起將改由馬鞍山靈糧小學校長陳美娟掌舵。即將「空降」到英華的陳美娟與英華亦有淵源，除與林相識多年，三年前曾應邀到該校扮演學生一天。談到新工作，陳表示，會尊重學校現有文化，並承諾保留特色活動。



林浣心被學生暱稱為「史諾比校長」，在英華擔任校長已踏入第十五個年頭，多年來與學生打成一片，獲學生及家長歡迎，她退休消息傳出後，家長及師生均感愕然。林解釋，她原應五年前便退休，在校監挽留下，一再延遲至今年才退下火線，她說：「我帶住呢個團隊、帶住呢班小朋友，亦承載好多家長的期望」，因此萌生退休之念後，亦苦思誰能夠接棒。



林與陳美娟在十年前一個校長交流團認識，林形容陳令她眼前一亮：「好後生、有親和力，又有創意」，之後二人不時在校長活動上有交流。平日喜歡與學生打成一片的陳，三年前曾應邀到英華扮演學生一天，當時她穿起男生校服，化名Simon，與學生一同上課、吃飯，小息時又一起玩，至今不少英華學生仍記得這位「Simon同學」。



任靈糧小學校長近十四年的陳亦指，非常不捨得一群學生和學校，但人生總要擁抱挑戰。她指，當年自己只是一個小學英文科主任，以同樣心態到靈糧應徵，最後成功出任校長。如今「空降」到英華這個全新環境，她指會用一段時間聆聽學生、家長和同事的意見，再籌劃未來的計劃。在男女校任教多年的她，深感男生一般較女生更難「坐定定」，至於英華現有的特色活動會予保留，如兩年一次的全校晚間學習活動。今年英華的小一簡介會將會提早至六月十五和十六日舉行，林稱屆時將邀請陳出席，讓家長們對新校長有更多認識。