探射燈：水客轉戰天水圍　屋邨內聚集

東網獨家報道水貨客「遷徙」至深圳灣口岸，當局曾就事件採取行動，惟水貨客見招拆招，再「遷徙」到天水圍，更在屋邨聚集。有來往口岸職業司機透露，在水貨客高峰期的載客量比平日高1倍，即使無間斷出車，3小時亦未能「清龍」。



約下午5時，近50名操普通話人士拖篋在天水圍天耀廣場附近聚集，被商場保安趕走後，部分轉到對面天盛商場，部分即走到附近西鐵站內。有居民指，水貨客不時在天耀邨聚集，只要巴士一脫班，水貨客就即時鼓譟。



有駕駛來往口岸的巴士司機指，近日水貨客轉移陣地到天水圍，周五及周六為高峰期，巴士載客量可高逾3萬人，平日卻只有1萬多人，「水貨客會喺個巴士站等，等到收到通知，話上面啲海關交更手鬆就會即刻衝上車。」他又指水貨客上車後帶貨站在車頭，即使上層有大量空位，亦不願意讓路，令部分居民有車上不得。



商場管理公司回覆，已派員加強巡查有關地點，如發現有顧客不當佔用通道或座位，會即時作出勸喻，以便其他顧客使用有關設施。

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